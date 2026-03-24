Le report de la cérémonie en mémoire de Lionel Jospin à La Rochelle. En raison de l’hommage national qui lui sera rendu ce jeudi, sur décision du Président Emmanuel Macron, la Ville et la Communauté d’Agglomération ont décidé de repousser de 24 heures la cérémonie publique qui devait se tenir demain midi dans la cour de la mairie pour honorer la mémoire de l’ancien Premier Ministre décédé dimanche dernier à l’âge de 88 ans. Lionel Jospin qui entretenait un lien particulier avec le territoire, puisqu’il possédait une maison à Ars-en-Ré. Les habitants sont invités à s’associer à ce moment de recueillement.