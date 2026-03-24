Scène ouverte vendredi 27 mars 2026 avec Rodolphe Ronel, auteur-compositeur originaire de Guadeloupe et installé à Surgères depuis 2023. Il présentera son travail d’écriture musicale assisté par l’Intelligence Artificielle. Ancien danseur de jazz-funk dans les années 80/90 et producteur artistique indépendant (notamment pour des artistes comme Beverly ou Zaz), il propose désormais des chansons sur-mesure pour particuliers et entreprises via son projet MACHANSONPRO. Son parcours, son univers créatif et ses créations récentes seront au cœur de cette rencontre.