

Évènement prochainement à Surgères. Du 27 au 31 mai, le parc du château va accueillir l’UMAA, l’Unité Mobile d’Action Artistique. Pendant cinq jours, le Centre chorégraphique national de La Rochelle Mille Plateaux va proposer une trentaine de spectacles, concerts, ateliers et performances artistiques sous un dôme gonflable, mais aussi à l’extérieur dans le parc. Mélanie Gripon, chargée de communication, nous en parle :

Une réunion d’information pour présenter l’évènement est prévue ce lundi à la mairie de Surgères. Elle permettra également de lancer un appel au volontariat pour rechercher des bénévoles afin d’encadrer la manifestation. Mélanie Gripon :

Le rendez-vous est donné à 19h.