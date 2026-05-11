Des travaux d’urgence à l’Hôtel-de-Ville de Saint-Jean-d’Angély. Un chantier de sécurisation de la toiture vient de débuter, notamment autour d’une cheminée qui s’est fragilisée et qui est située juste au-dessus du bureau de la maire Françoise Mesnard. À partir d’aujourd’hui, une société spécialisée va intervenir pour renforcer la structure, afin d’écarter tout risque d’incident ou d’effondrement.

Depuis quelques jours, un imposant échafaudage d’environ 15 mètres de haut a été installé sur la façade droite de l’Hôtel-de-Ville de Saint-Jean-d’Angély. Il permet aux équipes d’une entreprise spécialisée dans la maçonnerie et la restauration du patrimoine d’intervenir directement sur la toiture. Lors d’une inspection récente, les services municipaux ont détecté une fragilisation sur l’un des conduits de cheminée principaux du bâtiment, situé au-dessus du bureau de la maire. Une fissure en son milieu a été identifiée, pouvant à terme compromettre sa stabilité. Par mesure de prévention, la municipalité a donc décidé d’engager rapidement des travaux de consolidation, pour éviter tout risque d’incident, notamment en cas de vents violents ou d’orages. À partir de ce lundi, la société Dagand Atlantique, basée en Dordogne, interviendra pour réaliser un agrafage, ainsi qu’une reprise de pierre et de joints sur le conduit. Une technique destinée à renforcer la structure et à assurer sa pérennité. En parallèle, l’entreprise locale Beauvery Charpente procède à une inspection complète de la toiture. L’objectif est de prévenir toute infiltration ou dégradation future. Le clocheton fera également l’objet d’une remise en état de sa plateforme, avec la pose d’un capotage en zinc pour limiter les risques d’infiltration dans le salon d’honneur.

Les travaux devraient se poursuivre jusqu’à la mi-juin, pour un coût total de 46 000 euros TTC. Un chantier de sécurisation nécessaire pour préserver ce bâtiment emblématique du centre-ville, au cœur de la vie municipale angérienne.