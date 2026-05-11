La Rochelle a réussi hier l’exploit de faire tomber le Racing 92 pour la première fois cette saison à Paris La Défense Arena. Les Maritimes se sont imposés ce dimanche sur le score de 24 à 26, lors de la 23e journée de Top 14. Une première pour eux dans ce stade couvert, et une belle opération qui leur permet de gagner une place au classement général. Ils sont désormais 8e, à six points du top 6 pour espérer disputer les phases finales. Prochain match dimanche avec la réception du leader Toulouse.