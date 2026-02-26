Plus de 700 postes à pourvoir cet après-midi au Forum de l’emploi saisonnier sur l’île de Ré. Des postes dans l’hôtellerie, la restauration, les campings, mais aussi le commerce et l’agriculture. Les contrats vont de deux à neuf mois pour couvrir l’ensemble de la période touristique, et notamment la haute saison juillet-août. Rendez-vous de 12h30 à 17h au complexe sportif Marcel-Gaillard de Saint-Martin.

Un autre forum job d’été aura lieu samedi à Royan de 14h à 17h à l’espace Cordouan. 70 entreprises seront présentes. Plus de 900 postes seront à pourvoir.