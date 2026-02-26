L’alerte rouge aux crues a été levée hier en Charente-Maritime. La Charente aval est repassée en vigilance orange. La décrue du fleuve se poursuit très lentement à Saintes où le niveau de l’eau était à 6,12 m ce matin sous le pont Palissy. Il devrait repasser sous la barre des 6 m la nuit prochaine, à la faveur d’une amélioration du temps qui se poursuit aujourd’hui. 230 foyers sont encore privés d’électricité. Pour de nombreux habitants et commerçants, l’heure du nettoyage a commencé. La Ville a lancé un appel aux dons de matériel pour les aider dans leur tâche. Il faut composer le numéro assistance crue : le 06 62 67 14 81.