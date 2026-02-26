Quel avenir pour l’hôpital de Rochefort face à la dégradation des conditions de travail des agents et de prise en charge des patients ? La CGT interpelle le maire et président du conseil de surveillance Hervé Blanché dans une lettre ouverte. À moins de trois semaines du premier tour des élections municipales, le syndicat interpelle le premier magistrat sur sa responsabilité en tant qu’élu et sur ce qu’il compte faire pour redresser la barre s’il est reconduit dans ses fonctions. Écoutez Vincent Tranquard, secrétaire général de l’Union santé départementale CGT 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/02/cgt-hopital-rft-1.mp3 Vincent Tranquard qui redoute par ailleurs le projet de fusion des hôpitaux de La Rochelle et Rochefort au 1er janvier 2027. Le cégétiste appelle le maire sortant à prendre clairement position sur ce point :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/02/cgt-hopital-rft-2.mp3