Scène ouverte du 27/02/2026 avec le chanteur et comédien Philippe Laroche.

Philippe Laroche, avec son passé de chanteur et sa large tessiture vocale, couvre de nombreux registres : opéra, jazz, contemporain… Son talent vocal et son humour ont rapidement conquis le public, et il a su évoluer vers le stand-up d’imitation musicale avec son premier one-man intitulé « Ze Coach ». En 2014, il se produit pour la première fois au festival OFF d’Avignon, où il obtient un coup de cœur du OFF (confirmé en 2016). C’est lors d’une croisière qu’il rencontre Fabien Olicard de La Rochelle, qui deviendra son co-auteur. Leur collaboration aboutit à la création de « Ze Voice’s » en 2015, un spectacle qui affiche complet tout au long du festival. Ce succès est confirmé les années suivantes, en 2016 à l’Arte Bar théâtre, en 2017 au Théâtre Carnot et en 2019 au Capitole où il créa pour l’occasion son nouveau spectacle actuellement en tournée « Et Dieu créa… la voix ». Depuis, Philippe a enchaîné plus d’une centaine de représentations par an, remportant de nombreux prix de l’humour et participant à de nombreux galas de prestige dans les plus belles salles de France. Il incarne aujourd’hui la fusion réussie de ses deux passions : chanteur et comédien/humoriste musical.

Philippe Laroche sera en représentation le samedi 21 mars 2026, à 20 h 30, au café-théâtre Drôle de Scène à Bordeaux.