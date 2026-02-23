La crue de la Charente et les inondations à répétition dans l’Agglomération de Saintes s’invitent dans la campagne des Municipales. Le Collectif pour les droits du fleuve Charente adresse une lettre ouverte aux candidats dans les communes proches du cours d’eau. L’association souhaite les interpeller sur la protection et la gestion de la ressource, et leur propose de s’engager pour la reconnaissance juridique des droits du fleuve Charente, dans un contexte où celui-ci est soumis à des pressions croissantes qui fomentent ce type de catastrophe, comme le souligne sa porte-parole et conseillère régionale écologiste Katia Bourdin :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/02/bourdin-charente.mp3 Le collectif propose aux candidats trois niveaux d’engagement. 1 – la signature d’une pétition et d’une charte pour la reconnaissance des droits du fleuve Charente ; 2 – l’inscription d’une réflexion à l’ordre du jour des conseils municipaux et la formation des élus ; et 3 – la désignation d’un élu référent. Il en sera question lors de la première assemblée générale de l’association samedi prochain, à 11h, à la mairie de Châteauneuf-sur-Charente, en Charente, à l’issue de laquelle sera organisé un débat.