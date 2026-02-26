Hier, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été publiée au Journal Officiel pour 25 communes saintongeaises particulièrement touchées par les inondations, dont la ville de Saintes. Elle fait suite à la mise en place d’une procédure accélérée voulue par le gouvernement. Depuis mardi, date de l’arrêté interministériel, les sinistrés ont trente jours pour établir leurs déclarations auprès de leurs compagnies d’assurance. Les communes dont les dossiers ont été ajournés feront l’objet d’un nouvel examen, assorti d’une expertise complémentaire, à l’occasion des deux commissions interministérielles programmées ce mardi et le 10 mars prochain.

Voici la liste des 25 communes :

Berneuil, Bords, Brives-sur-Charente, Bussac-sur-Charente, Chaniers, Chérac, Courcoury, Crazannes, Dompierre-sur-Charente, Fontcouverte, Geay, Les Gonds, Montils, Le Mung, Port-d’Envaux, Romegoux, Rouffiac, Saint-Léger, Saint-Savinien, Saint-Sever-de-Saintonge, Saint-Vaize, Saintes, Salignac-sur-Charente, Taillebourg et La Vallée