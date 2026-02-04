Le port de Saint-Trojan-les-Bains, sur l’île d’Oléron, se refait une beauté. Des travaux de réhabilitation du quai Raoul-Coulon ont été lancés pour améliorer les conditions d’accueil et d’utilisation, ainsi que le cadre de vie. Une visite de chantier a eu lieu hier matin en présence des élus et des techniciens. La livraison est prévue au printemps 2027. Une pause aura lieu pendant la période estivale 2026, avant une reprise des travaux cet automne.

Les travaux de réhabilitation du quai Raoul Coulon ont débuté fin novembre. Ils visent à faciliter l’usage du port pour les plaisanciers, tout en améliorant la sécurité et le cadre de vie des piétons. Après une opération de dragage préalable réalisée cet automne, la construction d’un nouveau quai de 52 mètres de long est en cours. Il sera équipé d’un rideau métallique. Le projet prévoit également l’installation de pontons flottants, permettant l’accueil de douze bateaux supplémentaires, ainsi que la mise en place d’une borne de distribution de fluides. Les abords du quai seront réaménagés avec des espaces verts, un chemin piétonnier et du mobilier urbain. La voirie sera également retravaillée. L’ensemble des travaux, dont le montant s’élève à 1,3 million d’euros hors taxes, est entièrement financé par le Département de la Charente-Maritime qui assure l’entretien et la gestion de vingt-cinq sites portuaires, dont celui de Saint-Trojan.