Une intersyndicale se mobilise pour la défense de l’école publique en Charente-Maritime. Force ouvrière et SUD appellent à un rassemblement cet après-midi à 14h30 devant la Direction académique de La Rochelle pour réclamer plus de moyens et annuler la suppression de 4 000 postes dans l’enseignement en France, à la rentrée prochaine. Ce qui aurait pour conséquence une nouvelle dégradation des conditions de travail des enseignants et d’apprentissage des élèves. Alors que le Projet de loi de finances 2026 a été adopté ce lundi aux forceps par le gouvernement avec le recours au 49.3, les syndicats dénoncent de nouvelles coupes sombres dans le budget alloué à l’Éducation nationale, mais pas seulement, comme le souligne Cécile Baduel, secrétaire de la Fédération FO de l’enseignement :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/02/manif-educ.mp3 Cécile Baduel appelle à poursuivre la mobilisation après les vacances d’hiver qui démarrent samedi prochain pour la zone A. De son côté, le syndicat enseignant du premier degré FSU-SNUipp 17 se mobilise également, dénonçant une « nouvelle attaque contre l’école publique » et redoute la suppression de 29 postes en Charente-Maritime.