La Ville de Rochefort va commémorer mercredi prochain les dix ans du tragique accident de car scolaire qui avait coûté la vie à six adolescents. C’était le 11 février 2016, en tout début de matinée, avenue Bachelar. La ridelle ouverte d’un camion de chantier venait cisailler le bus qui transportait des élèves entre Oléron et Surgères. Dix ans après ce drame, la Ville de Rochefort n’oublie pas et rendra hommage à ces six jeunes garçons. Le maire Hervé Blanché et le conseil municipal déposeront une gerbe à la stèle érigée sur les lieux de l’accident en leur mémoire, avenue William-Ponty.