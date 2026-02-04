

L’association Adam organise une conférence sur le thème « La Saintonge sous Louis XIV vue par Claude Masse, ingénieur du roi » par Yannis Suire, conservateur en chef du patrimoine et directeur du Centre vendéen de recherches historique. Rendez-vous ce mardi 10 février, à 20h30, au musée des Cordeliers, 9 Rue Régnaud, à Saint-Jean-d’Angély. Participation libre. Places limitées. Pour les renseignements et les réservations conseillée, vous pouvez contacter le 05 46 25 09 72 et par mail à musee@angely.net.