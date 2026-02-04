Un chauffard a été contrôlé récemment en très grand excès de vitesse et positif au cannabis à Saint-Aigulin, au sud de la Charente-Maritime. Les gendarmes l’ont intercepté sur la RD 730. Il roulait à 135 km/h alors que la vitesse était limitée à 50. Son permis lui a été retiré, et son véhicule a été placé à la fourrière. Depuis le 29 décembre, tout excès de vitesse supérieur à 50 km/h est désormais considéré comme un délit. L’automobiliste est passible de 3 mois de prison et 3 750 euros d’amende.