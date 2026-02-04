Plusieurs routes départementales barrées en Charente-Maritime. Suite aux intempéries de ces derniers jours, différents axes sont inondés : la RD 233 entre Dompierre-sur-Charente et Rouffiac, la D 24 entre Chaniers, Chérac et Dompierre-sur-Charente, la D 119 entre Crazannes et Le Mung, la D 127 à Port-d’Envaux, la D 138 à Courcoury et la D 238 à Le Mung. Du côté de Saintes, le niveau du fleuve Charente continue de monter lentement. Il a franchi les 4,60 m cette nuit sous le pont Palissy, mais une décrue est attendue dans la journée. Aucun débordement n’a été constaté pour l’instant.