Le succès de la collecte des bouchons en liège en Charente-Maritime. L’an dernier, l’association Écho-Mer de La Rochelle en a récupéré et valorisé 8,9 tonnes dans le département. À cela s’ajoutent les bouchons en liège collectés dans les départements voisins, ce qui porte le total à 12,3 tonnes, soit plus de 2,4 millions de bouchons en un an. Des bouchons qui sont ensuite broyés et transformés en isolant pour les maisons.

À l’échelle de la France, ce sont plus de 3 milliards de bouchons en liège qui sont utilisés chaque année. Après un usage unique, ils sont incinérés ou enfouis ! Un non-sens écologique et économique pour l’association rochelaise Écho-Mer. Depuis 2012, celle-ci collecte et valorise les bouchons en liège pour leur donner une seconde vie, sous forme de broyat. Un broyat qui sert à isoler les habitations par le sol. Distribué en vrac en magasins de matériaux biosourcés, le liège des bouchons est réemployé, et s’affiche désormais comme une alternative écologique pour la rénovation énergétique des maisons individuelles.

L’association encourage donc vivement chacun d’entre nous à ne plus jeter les bouchons en liège, et à les déposer en déchetterie, ou dans l’un des 750 points de collecte identifiés sur la carte interactive du site echo-mer.com. Aujourd’hui, 42 déchetteries acceptent les bouchons en liège en Charente-Maritime, dans les Communautés d’Agglomération de La Rochelle, Rochefort, Saintes et Royan, et dans les Communautés de communes des îles de Ré et d’Oléron. Pour ce faire, l’association a conçu des conteneurs spécifiques facilement repérables.

L’association Écho-Mer a donc pu collecter 12,3 tonnes de bouchons en liège l’an dernier. Mais la marge de progression est encore très importante, puisque l’on estime à 160 tonnes la quantité de bouchons détruite chaque année dans le département.