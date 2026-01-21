Opération coup de poing pour le syndicat SUD hier à l’hôpital de Rochefort. Des militants se sont invités à la cérémonie des vœux organisée par la direction du Groupe hospitalier Littoral Atlantique. Ils ont envahi la réception pour dénoncer les conditions de travail et de prise en charge des patients, mais aussi le projet de fusion avec l’hôpital de La Rochelle. Après cette action, les syndicalistes ont décidé de passer la nuit dans le hall de l’établissement, invitant la population à les rejoindre pour la défense du service public hospitalier.