La Caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime fait le point sur le déploiement du dispositif « Mon soutien psy » dans le département. Un dispositif qui offre un accompagnement psychologique accessible à tous et permet de bénéficier de séances avec des psychologues prises en charge à 100 %. Entre novembre 2024 et octobre 2025, près de 9 000 patients en ont bénéficié.

La dégradation de la santé mentale de la population, considérée comme la Grande cause nationale 2025, représente un enjeu de santé publique majeur. Face à ce constat, l’Assurance Maladie a mis en place le dispositif « Mon soutien psy » qui offre des séances d’accompagnement psychologique prises en charge à 100 % par l’Assurance Maladie et les complémentaires santé. Depuis sa création en 2022, près de 760 000 personnes ont eu recours au dispositif. Et plus de 6 200 psychologues agréés et conventionnés proposent aujourd’hui cet accompagnement. Ils sont actuellement 91 en Charente-Maritime. Sur la période de novembre 2024 à octobre 2025, ce sont 8 832 patients du département qui ont pu bénéficier du dispositif pour un bilan ou un suivi. Les tranches d’âge ayant eu le plus recours à « Mon soutien psy » sont situées entre 5 ans et 50 à 54 ans. L’Assurance maladie compte une moyenne de 6 séances par patient.

Pour bénéficier de cet accompagnement, pas besoin de disposer d’une prescription médicale. Il suffit de consulter l’annuaire en ligne sur ameli.fr pour prendre un rendez-vous. Afin d’optimiser la prise en charge, le nombre annuel de séances est passé de 8 à 12, renouvelable si nécessaire. De plus, la rémunération des psychologues conventionnés a augmenté. Le tarif des séances, sans possibilité de dépassement d’honoraires, est fixé à 50 euros contre 30 euros auparavant.