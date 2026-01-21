Devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, un homme de 48 ans a été jugé ce lundi en comparution immédiate pour recel de vol de téléphone et trafic de stupéfiants. Une perquisition à son domicile dans le quartier des Minimes à La Rochelle a permis la saisie de 74 grammes de résine de cannabis, 108 grammes d’héroïne et 385 euros en numéraire, mais aussi d’une soixantaine de paires de baskets de collection d’une valeur de 22 000 euros, acquise grâce à son activité illicite. Interpellé la semaine dernière et placé en garde à vue, le suspect a reconnu les faits. Il a écopé de deux ans de prison avec le maintien en détention.