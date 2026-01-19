L’aventure en Champions cup est terminée pour La Rochelle, après sa défaite hier soir à domicile face aux Harlequins. Les Jaune et Noir ont été battus sur leur terrain 17 à 27, à l’issue de ce dernier match de la phase de poule. Grosse déception pour les Rochelais qui ne joueront donc pas les 8e de finale en Champions cup, et devront se consoler avec les 8e de finale en Challenge cup. Ce sera en avril avec un déplacement à Newcastle. En attendant, retour au championnat de Top 14 dimanche prochain pour La Rochelle 7e avec un déplacement à Clermont-Ferrand qui est 8e.