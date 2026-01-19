Un vaste réseau de trafic de stupéfiants démantelé et jugé à Saintes. Neuf prévenus âgés de 21 à 52 ans ont été condamnés vendredi dernier par le tribunal correctionnel, à l’issue de deux jours d’audience, pour des faits commis entre 2022 et 2024. Le trafic portait sur plusieurs kilos d’héroïne et de cocaïne revendus par mois pendant deux ans. 45 000 euros en espèce ont été saisis par les policiers. Des peines de 3 ans de prison avec sursis à 8 ans ferme et 15 000 euros d’amende ont été prononcées, avec une interdiction de paraître en Charente-Maritime pendant cinq ans pour les principaux mis en cause.