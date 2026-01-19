La fermeture du réseau cuivre se poursuit en Charente-Maritime. Lancé il y a un an, le chantier va franchir une nouvelle étape le 27 janvier prochain, avec 19 nouvelles communes concernées dans le département. Voilà qui portera le nombre total à 46. Pour celles-ci, il ne sera plus possible d’accéder à internet via la ligne ADSL. Et il faudra alors envisager, si ce n’est pas déjà fait, de basculer sur la fibre ou des box 4G ou 5G. Cette transition s’inscrit dans un calendrier national qui prévoit l’arrêt complet du réseau cuivre d’ici 2030. On écoute Laurie Beaugé, directrice des relations avec les collectivités locales pour Orange en Charente-Maritime :

Moins sujette aux pannes, moins énergivore et nécessitant moins d’entretien, la fibre prend beaucoup moins de place dans les locaux techniques. Là où le cuivre mobilise un fil par foyer, une seule fibre peut aujourd’hui desservir jusqu’à 128 foyers, tout en offrant des débits nettement supérieurs aux usagers. Exemple au répartiteur de Marennes-Hiers-Brouage où les deux technologies cohabitent, mais pas pour très longtemps, comme le souligne Maxime Nadeau, technicien Orange :

À ce jour, les frais d’installation de la fibre sont pris en charge par les opérateurs. Lorsque le raccordement à la fibre n’est pas possible, des solutions alternatives existent, comme les box 4G ou 5G, ou encore le satellite. Des aides de l’État, sous conditions de ressources, peuvent également être mobilisées pour faciliter les travaux de raccordement.

Liste des communes concernées à partir du 27 janvier : Aujac, Aumagne, Bagnizeau, La Brousse, Bussac-sur-Charente, Cherbonnières, Contré, Dœuil-sur-le-Mignon, L’Éguille, Le Gicq, Migron, Mons, Saint-Augustin, Saint-Martin-de-Juillers, Saint-Pierre-de-Juillers, Thénac, Les Touches-de-Périgny, Villars-les-Bois et La Villedieu.