Les travaux d’automatisation du péage du pont de l’île de Ré se poursuivent. Une visite de chantier a eu lieu hier après-midi en présence des élus pour faire le point sur l’avancement des travaux lancés en octobre dernier. Une première voie modernisée, dédiée au télépéage, est désormais opérationnelle. L’automatisation complète des 9 voies de péage et la suppression des 4 dernières cabines manuelles est prévue pour le mois de juin de cette année, avec des travaux réalisés par phases pour limiter l’impact sur la circulation. Tout sera prêt juste avant le coup d’envoi de la saison estivale et l’arrivée massive des touristes.