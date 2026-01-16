Attention travaux sur le pont de l’île d’Oléron. Le Département de la Charente-Maritime, propriétaire de l’ouvrage, informe que la circulation sera alternée à partir de lundi pour permettre la dépose des candélabres. Depuis 2022, l’éclairage public sur le pont d’Oléron a été désactivé dans le cadre d’une politique de sobriété énergétique et de préservation de l’environnement, notamment en faveur de la biodiversité. Cette mesure n’a eu aucun impact sur la sécurité routière, ni en nombre d’accidents ni en termes de gravité. Le chantier va se dérouler jusqu’au 6 février, et la circulation sera alternée en semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. La prudence sera de mise aux abords du chantier.