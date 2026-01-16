

Vers une végétalisation de la place Chasseloup-Laubat à Marennes-Hiers-Brouage. La Ville a engagé des travaux de plantation la semaine dernière pour verdir ce lieu de vie et de passage du centre-ville. L’objectif étant de rendre moins minéral cet espace et de créer un véritable ilot de fraîcheur lorsque les températures sont particulièrement élevées l’été.

Depuis le 5 janvier, le service des espaces verts de la Ville de Marennes-Hiers-Brouage a débuté d’importants travaux de plantation sur la place Chasseloup-Laubat. Ce projet vise à transformer cet espace central pour le rendre plus agréable, moins minéral et mieux intégré dans son environnement urbain.

La première phase du chantier consiste en la création d’une « ceinture arbustive » entourant la place. Une sélection d’essences variées a été retenue pour leur esthétique et leur résistance comme des Filaria, Somanthe, Fusain du Japon, Abélia, Escallonia et Pittospore. Cet aménagement paysager s’étend entre les rues Albert 1er, Saint-Pierre et de la République.

L’objectif principal est double : apporter de la fraîcheur au cœur du centre-ville et créer un écran visuel naturel pour atténuer la présence des véhicules depuis l’intérieur de la place.

L’aménagement du site a été pensé pour préserver la convivialité du lieu et les usages des administrés. Sept points d’entrée spécifiques vont être créés à travers la ceinture végétale, pour garantir un accès fluide à la place. Bien sûr, les terrasses des restaurants seront maintenues pour ne pas perturber l’activité économique.

La municipalité appelle au civisme des usagers et des piétons pour qu’ils utilisent exclusivement les passages aménagés. Il est essentiel de ne pas piétiner les jeunes plants afin de permettre leur bon développement.

Le projet se poursuivra lors de la seconde quinzaine de février avec une étape de plantation plus imposante, puisque la place accueillera six érables champêtres, ainsi qu’un micocoulier de Provence. Ces arbres viendront compléter la structure paysagère et renforcer les zones d’ombrage du site.