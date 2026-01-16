

« Bienvenue à Jurassic park ». Cette célèbre réplique du cinéma hollywoodien, vous l’entendrez peut-être ce week-end à Saintes. La ville accueille depuis mercredi l’exposition découverte sur les dinosaures. Un parcours immersif unique et ludique pour tout savoir sur cette espèce disparue il y a 66 millions d’années, mais qui fascine toujours autant. Leslie Falck est en charge de la communication pour cette expo. Elle nous en parle :

Rendez-vous à l’espace Mendès-France demain, de 14h à 18h, et dimanche, de 10h à midi et de 14h à 17h. La billetterie est ouverte en ligne sur expo-decouverte.com, ou bien sur place.