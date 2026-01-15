Scène ouverte du 16/01/2026 avec le comédien Dominique Rémy. Dominique Rémy est un comédien talentueux qui a commencé sa carrière en 2005 dans une école de café-théâtre. Depuis, il a joué dans de nombreuses pièces de théâtre et séries télévisées. Dominique Rémy a également une carrière impressionnante à la télévision et au cinéma, avec des apparitions dans des séries comme « Section de recherche », « Frère à demi », « Alex Hugo », et des films comme « Brillantissime », « Riviera », et « Rebecca ».

Actuellement, il joue dans la pièce de théâtre « Ma femme, la tienne, la nôtre ». Il sera en représentation ce samedi 17 janvier 2026, à Vendays-Montalivet (33). Rendez-vous à la salle culturelle à 20 h 30.