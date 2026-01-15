Deux automobilistes viennent d’être contrôlés en Charente-Maritime à plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Des faits désormais considérés comme des délits et passibles de 3 mois de prison, 3 750 euros d’amende et d’une inscription au casier judiciaire. L’un a été intercepté à 172 km/h sur la RN 150, entre Saintes et Royan, et l’autre à 206 km/h sur le même axe. Un axe limité à 110 km/h. Le premier était en outre positif aux stupéfiants. 23 grammes de cannabis et 1,3 gramme de cocaïne ont été découverts dans son véhicule. Les permis ont été suspendus, et les voitures ont été placées à la fourrière.