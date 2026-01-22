La venue aujourd’hui en Charente-Maritime de Monique Barbut. La ministre de la Transition écologique va effectuer un déplacement consacré à la protection de l’environnement. Un déplacement qui s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale biodiversité 2030 et dans la préparation du plan national de restauration de la nature que la France présentera d’ici septembre prochain. Plusieurs annonces doivent être faites à cette occasion. La ministre se rend le matin à la réserve naturelle de la Massonne à Saint-Sornin, près de Marennes, puis au siège national de la Ligue pour la protection des oiseaux à Rochefort, avant d’inaugurer l’extension de la réserve naturelle de la baie et marais d’Yves à Fouras. L’après-midi sera consacrée à l’éducation à la biodiversité, avec une visite de l’aire éducative des Jachères de l’Estran à Sainte-Marie-de-Ré.