La Mini-Transat fera son retour à La Rochelle en 2027 et 2029. Les 26e et 27e éditions de la course transatlantique en solitaire et sans assistance, ouverte aux voiliers de 6,50 mètres, partiront à nouveau de la capitale de la Charente-Maritime pour une arrivée à Salvador de Bahia, au Brésil, via Las Palmas aux îles Canaries, en Espagne. Un retour après huit ans d’absence pour une épreuve prestigieuse qui réunit 90 concurrents, principalement des amateurs, et qui s’avère être une véritable pépinière de champions. À chaque Vendée Globe, plus de la moitié des concurrents en sont issus, à l’instar des Charentais-Maritimes Yannick Bestaven et Violette Dorange.