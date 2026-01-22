Scène ouverte du 23/01/2026 avec le chanteur Allan Védé. Artiste aux influences variées, Allan se nourrit des cultures de Bruxelles, Paris et du sud de la France. Sa musique, imprégnée de différentes langues et cultures, est un véritable voyage sonore. Il a commencé sa carrière musicale avec le synthétiseur de sa mère, avant de se tourner vers la guitare, son instrument de prédilection. Son nouveau single « Salut, c’est moi » sort le jour de sa « Scène ouverte », ce vendredi 23 janvier 2026. Sa pochette a été réalisée à La Rochelle.