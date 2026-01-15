1 135 tonnes. C’est le poids total des biodéchets collectés l’an dernier sur l’Aunis. L’objectif est plus qu’atteint pour le service public Cyclad, qui œuvre tout au long de l’année à la prévention des déchets et à une prise de conscience collective pour tendre vers un quotidien zéro déchet. Aujourd’hui, plus de 13 300 foyers trient leurs biodéchets dans l’une des 220 bornes d’apport volontaire du territoire.

En 2025, l’objectif de collecter 1 000 tonnes de biodéchets a donc été atteint et dépassé, grâce au geste de tri des habitants des Communautés de communes Aunis Atlantique et Aunis Sud, et aux actions des agents du service public Cyclad. L’an dernier, 65 actions de sensibilisation au tri ont été menées, 995 nouveaux foyers ont été équipés d’un kit de tri des biodéchets, et 23 nouveaux professionnels de la restauration et de la restauration collective se sont engagés. 1 135 tonnes de biodéchets ont donc été collectées, soit près de 22 tonnes par semaine. Au total, depuis le lancement du dispositif par Cyclad en 2017 et l’obligation légale de 2024, plus de 13 300 foyers trient leurs biodéchets dans l’une des 220 bornes d’apport volontaire du territoire. 313 professionnels participent également à cette collecte.

Sur le reste du territoire… Plus de 1 300 foyers et 49 professionnels participent à la collecte des biodéchets à Saint-Jean-d’Angély. Pour les autres communes desservies par Cyclad, des composteurs sont mis à la disposition des usagers. Au total, 1 500 tonnes de biodéchets ont été collectés et valorisées en 2025.

Pour réduire l’incinération et l’enfouissement de plus en plus coûteux, le geste de tri des déchets alimentaires et fermentescibles doit être maintenu et renforcé en mobilisant de nouveaux foyers cette année.