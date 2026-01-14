Des nouvelles du chantier de restauration du Fort Boyard. Une étape importante vient d’être franchie. Le béton de l’éperon brise-lames a été coulé, au port de Saint-Nazaire. À terme, cet ouvrage de protection mobilisera 4 500 tonnes de béton et atteindra près de 10 mètres de hauteur. Les travaux se poursuivent actuellement sur les parties verticales de la structure. Jusqu’au mois de mai, les ouvrages de protection que sont l’éperon et le havre d’accostage continueront de prendre forme. Les prochaines étapes concerneront la préparation de la mise en flottaison, prévue à partir de juin 2026.

