Le recrutement des futurs nageurs-sauveteurs de la côte charentaise a commencé, et les sessions de formation ne vont pas tarder. Les inscriptions sont lancées, et les candidatures sont à déposer avant fin février.

Le recrutement des nageurs-sauveteurs pour l’été 2026 a commencé ! Tous les détenteurs du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, ayant 18 ans minimum avant le 1er juillet 2026, peuvent s’inscrire. Les inscriptions sont à réaliser en ligne sur le site du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Charente-Maritime. Les dossiers complets sont attendus avant le 28 février. Si vous n’avez pas encore le brevet, il n’est pas encore trop tard, puisque le SDIS 17 organise, pour la première fois cette année, une session de formation accélérée du 16 au 20 février. Pour candidater, il faut être majeur en 2026, être titulaire du brevet Premiers Secours en Équipe de niveau 1, et être bon nageur en maîtrisant trois techniques de nage. Les inscriptions se font avant le 15 janvier.