Le mouvement de grève a commencé hier pour les personnels du Campus de l’alimentation à Surgères. En ce début d’année 2026, ils tirent la sonnette d’alarme, et redoutent une refonte de la carte des formations qui entrera en vigueur à la rentrée de septembre. Ils craignent la suppression de certaines filières et une réorganisation qui aura un impact direct sur les conditions d’enseignement et d’apprentissage, comme le souligne Angélique Bourdallé, professeure de Lettres et co-secrétaire de la section locale du syndicat enseignant Snetap-FSU :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/campus-alim-1.mp3 Ce qui aura pour conséquence une classe en sureffectifs, avec des programmes complètement incompatibles. Aujourd’hui, les grévistes en appellent au ministère de l’Agriculture et à la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt dont dépend leur établissement. Angélique Bourdallé :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/campus-alim-2.mp3 Le mouvement de grève va durer deux mois, jusqu’au 12 mars, date de fin de saisie des vœux d’orientation sur Parcoursup. Une action est prévue lundi prochain, jour d’ouverture de la plateforme nationale, avec pétition et banderole sur le site de l’Énilia-Ensmic.