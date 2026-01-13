Un début d’année décisif pour l’association Hermione La Fayette de Rochefort. Alors qu’elle est placée en redressement judiciaire depuis le 18 septembre, elle poursuit sa mobilisation pour trouver de nouveaux mécènes, afin de reprendre les travaux de restauration de la frégate, toujours en cale sèche au port de Bayonne. Il manque 5 millions d’euros pour boucler le budget sur les 10 millions nécessaires. Une offre de reprise est en cours. Des lettres d’intention ont bien été reçues, mais sans les financements derrière.

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire engagée depuis le 18 septembre dernier, l’association Hermione La Fayette poursuit sa mobilisation auprès de partenaires et de mécènes, publics et privés, pour espérer pouvoir reprendre les travaux de restauration de la frégate dont la coque a été sérieusement attaquée par un champignon. Parallèlement, une annonce de recherche de repreneurs a été diffusé le 28 novembre. Les candidats à la reprise de l’activité pouvaient se manifester auprès de l’administrateur judiciaire jusqu’au 5 janvier 2026 à midi. Des lettres d’intention ont été reçues dans ce cadre, mais ne sont pas financées à ce jour. En conséquence, la mobilisation pour sauver l’association, propriétaire du bateau, reste pleine et entière jusqu’au 28 janvier prochain, date de l’audience fixée par le Tribunal judiciaire de la Rochelle, qui aura à se prononcer sur le devenir de la structure. L’association continue à mettre tout en œuvre pour trouver les ressources permettant d’assurer la continuité de l’activité, des emplois, des savoir-faire et pour que ce projet continue de faire rayonner le territoire par-delà les mers. Un rassemblement a eu lieu samedi dernier à Bayonne en l’honneur de l’Hermione et de tous ceux qui croient encore en son avenir.