Gare aux fuites d’eau en Charente-Maritime ! Suite au dégel, après l’épisode de neige et de verglas survenu mardi et mercredi, la RESE, la régie publique du syndicat Eau 17, constate une augmentation significative de la consommation d’eau dans le département. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène, et notamment des ruptures de canalisations chez les usagers, causées par le gel. Si tel est le cas, il est important de vérifier ses installations et de contacter un professionnel pour éviter les mauvaises surprises.

À la suite de la période de gel de ces derniers jours et avec le dégel, une augmentation des consommations d’eau est observée sur les réseaux de distribution d’eau potable en Charente-Maritime. Cette situation peut s’expliquer par plusieurs causes. D’une part, des casses de canalisations sur le réseau public. Les équipes techniques de la RESE sont actuellement mobilisées sur le terrain afin de localiser et de réparer ces fuites dans les meilleurs délais. D’autre part, cette hausse de consommation peut également être liée à des installations privées endommagées, notamment des robinets extérieurs, des canalisations de raccordement ou des réseaux enterrés chez les particuliers, qui ont pu être fragilisés par le gel. Dans ce contexte, il est vivement recommandé aux usagers de procéder à des vérifications de leurs installations, en contrôlant visuellement les robinets extérieurs et les canalisations apparentes dans le jardin, le garage ou les caves, afin de détecter toute fuite ou trace d’humidité. Il est possible également de surveiller que l’index du compteur d’eau ne tourne pas en continu. Un test simple permet de lever le doute : relever l’index du compteur le soir, s’assurer qu’aucun équipement ne fonctionne durant la nuit, puis relever l’index le lendemain matin. Une variation importante peut indiquer la présence probable d’une fuite.

En cas de fuite avérée sur une installation privée, il est conseillé de faire appel à un professionnel. Une détection rapide permet de limiter les pertes d’eau, les dégâts matériels et l’impact sur la facture.