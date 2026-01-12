La reprise des activités à la Maison de l’Égalité femmes-hommes de Rochefort. Le programme de janvier à juillet vient d’être dévoilé. Porté par la ville, à travers son Centre Communal d’Action Sociale, cet établissement est avant tout un lieu ressources et un espace de médiation, d’échange et d’écoute qui poursuit de multiples objectifs comme la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la déconstruction des stéréotypes de genre, la prévention des violences sexistes, sexuelles et conjugales par des actions de sensibilisation. L’an dernier, plus de 2 100 personnes y ont été accueillies. Demain, un atelier sera proposé pour participer à la création d’un personnage de jeu vidéo, hors des stéréotypes de genre qui sont légion dans ce domaine. Sandrine Janvier, coordinatrice, nous en parle :

Rendez-vous est donné sur place de 18h à 20h. C’est gratuit. Ouvert aux plus de 13 ans. Et puis samedi prochain, de 15h à 17h, un atelier sur le consentement sera proposé pour définir ou redéfinir les bases de cette notion. Par petits groupes, et en fonction de l’âge des participants, cette thématique sera abordée de façon très ludique. Là encore, c’est gratuit et ouvert aux plus de 13 ans.