Les personnels du Campus de l’alimentation à Surgères ont déposé un préavis de grève. Le mouvement démarre ce lundi pour deux mois, jusqu’au 12 mars, date de fin de saisie des vœux d’orientation sur la plateforme Parcoursup. Les enseignants et personnels d’éducation réclament l’ouverture du cycle complet en 2 ans du BTSA Bioqualim Aliments et Processus Technologiques, mais aussi d’un cycle complet en Bac pro Métiers du Commerce et de la Vente, et le maintien des classes de Terminale Bac pro Production en Industrie Pharmaceutique, Alimentaire ou Cosmétique. Ils ont décidé d’organiser une journée d’action lundi prochain, jour d’ouverture de Parcoursup.