La colère des agriculteurs aujourd’hui dans l’Agglomération de La Rochelle. Depuis 4h ce matin, ils se mobilisent à l’appel de leurs syndicats FNSEA, JA 17 et la Coordination rurale. Avec toujours dans le collimateur le traité du Mercosur et l’accord de libre-échange entre l’Europe et l’Amérique du sud. Ils ont prévu de bloquer le dépôt pétrolier de La Pallice à La Rochelle, et de mettre en place des barrages filtrants dans la Zone Industrielle de Périgny pour stopper tous les camions et contrôler leurs marchandises. Les produits d’origine étrangère seront ensuite déposés devant la préfecture cet après-midi, avant un retour à Périgny pour allumer un grand feu de la colère. De grosses perturbations sont à prévoir tout au long de cette journée sur les différents axes de circulation autour de La Rochelle, et notamment sur les RN 137 et 237, dans les deux sens. Le secteur est à éviter. Une opération escargot avec un convoi de plusieurs tracteurs a été signalée sur l’autoroute A837 dans le sens Saintes-Rochefort.