Conséquence du maintien de la vigilance orange neige-verglas en Charente-Maritime, les transports scolaires sont de nouveau suspendus demain. L’arrêté, qui interdit également la circulation des camions de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes, est prolongé.

Dans l’Agglomération de Royan, aucun bus ne circulera demain. Et puis la collecte des déchets ne sera pas assurée dans les communes concernées. Les déchetteries resteront fermées le matin.

Sur le territoire du service public des déchets Cyclad en Charente-Maritime, la collecte des ordures ménagères et des emballages n’aura pas lieu de nouveau demain dans les communes concernées. Le surplus sera ramassé lors de la prochaine collecte. Les 22 déchetteries de la collectivité resteront fermées pour la journée.

Dans l’Agglomération de Rochefort, les mesures sont reconduites pour la journée de ce mercredi. Aucun transport scolaire ni de bus le matin. Retour à la normale l’après-midi sous réserve d’une amélioration des conditions météos. La collecte des déchets le matin est annulée. Celle du soir aura lieu dans des conditions normales.