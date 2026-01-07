La Charente-Maritime est de nouveau placée en vigilance orange neige-verglas ce mercredi jusqu’en début d’après-midi. La circulation reste difficile et dangereuse sur de nombreux axes routiers du département, et une majorité du réseau secondaire n’a pas encore été traité. Le regel et les pluies verglaçantes ne devraient pas arranger la situation. Des phénomènes glissants ont été observés ce matin sur un bandeau Royan – Saintes – Saint-Jean-d’Angély, et sur le pont de la Seudre. La préfecture de La Rochelle et le Département de la Charente-Maritime invitent de nouveau les usagers à ne pas circuler ou limiter leurs déplacements, et à privilégier le télétravail quand celui-ci est possible.

Des mesures de circulation encore plus restrictives qu’hier ont été prises, car le verglas, c’est bien plus dangereux que la neige. Un nouvel arrêté préfectoral a été publié. La circulation est désormais interdite, jusqu’à nouvel ordre, sur l’ensemble du réseau routier, aux véhicules de transport de marchandises et de transports de matières dangereuses de plus de 3,5 tonnes. Le transport scolaire est de nouveau suspendu ce mercredi, ainsi que les transports en commun. La circulation reste interdite pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Et puis la vitesse réglementaire est abaissée de 20km/h sur chaque axe.

Côté transports toujours, le trafic ferroviaire au départ de la gare de La Rochelle est interrompu. Cela concerne aussi bien les TER que les TGV. Les lignes Bordeaux-La Rochelle et Saintes-Niort vont également rester à l’arrêt ce mercredi. Un retour à la normale est attendu demain matin.

Conséquence du maintien de la vigilance orange neige-verglas en Charente-Maritime, dans l’Agglomération de La Rochelle, le réseau de bus Yélo reste à l’arrêt ce matin. Les crèches sont de nouveau fermées pour la journée. La collecte des déchets est suspendue ce matin, et toutes les déchetteries sont fermées, ainsi que les établissements publics municipaux et communautaires qui devraient rouvrir cet après-midi. Les accueils de loisirs fonctionnent en mode dégradé et sans restauration. Les marchés sont annulés.

Dans l’Agglomération de Saintes, toutes les lignes du réseau Buss sont suspendues. Les crèches sont fermées, tout comme les services publics et les équipements sportifs, y compris la piscine Aquarelle. La collecte des ordures ménagères est repoussé à demain et vendredi. Celle des emballages reprendra la semaine prochaine. Les déchetteries sont fermées. Le marché de Saint-Pierre prévu ce matin a été annulé.

Dans l’Agglomération de Rochefort, les mesures sont reconduites pour la journée de ce mercredi. Aucun de bus ce matin. Retour à la normale cet après-midi sous réserve d’une amélioration des conditions météos. La collecte des déchets ce matin est annulée. Celle du soir aura lieu dans des conditions normales. Les déchetteries fermées ce matin pourraient rouvrir dans l’après-midi.

Dans l’Agglomération de Royan, aucun bus ne circule encore aujourd’hui. La collecte des déchets ne sera pas assurée dans les communes concernées. Et les déchetteries resteront fermées ce matin.

Dans la Communauté de communes Aunis Sud, le Transport à la demande est suspendu jusqu’à demain. Reprise du service vendredi. Le Conservatoire de musique est fermé, ainsi que les complexes sportifs. Les activités sont annulées dans les Relais Petite Enfance.

Sur le territoire du service public des déchets Cyclad en Charente-Maritime, la collecte des ordures ménagères et des emballages n’aura pas lieu encore aujourd’hui dans les communes concernées. Le surplus sera ramassé lors de la prochaine collecte. Les 22 déchetteries de la collectivité restent fermées pour la journée.

Et puis à noter, par ailleurs, que des coupures d’électricité ont été observées dans les secteurs de Dompierre-sur-Mer et Sainte-Soulle, près de La Rochelle, mais aussi à Saintes et Tonnay-Charente, ainsi qu’à Saint-Georges-de-Didonne, près de Royan, où un accueil d’urgence a été mis en place.