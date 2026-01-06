Des conditions de circulation toujours très difficiles cet après-midi en Charente-Maritime où la neige est tombée en masse la nuit dernière. Jusqu’à 30 cm par endroits. Le département est de nouveau placé en vigilance orange neige et verglas pour ce mercredi. Le regel attendu la nuit prochaine devrait rendre les conditions de circulation encore plus difficiles demain. Depuis hier soir, 65 agents départementaux d’astreinte se relaient pour déneiger et saler les routes, prioritairement sur le réseau principal. Si l’extrême sud du département semble épargné, de nombreuses routes sont encore impraticables, en particulier au sud de La Rochelle, et dans les secteurs de Surgères, Saint-Jean-d’Angély, Marennes, Saintes, Rochefort et Tonnay-Charente. Tonnay-Charente où certains automobilistes ont bien galéré ce matin pour prendre la route, à l’instar d’Amélie qui était plutôt embarrassée :

Une autre habitante, Aurélie, a fait preuve de pragmatisme, après un réveil un peu particulier… Écoutez :

Non loin, Éric Soares, médecin généraliste, est venu prêter main forte à un automobiliste en galère, stationné juste devant son cabinet :

La neige qui a eu un impact sur l’activité économique du territoire. Comme dans plusieurs villes de Charente-Maritime ce matin, l’activité a tourné au ralenti dans le centre-ville de Tonnay-Charente, avec de nombreux commerces fermés. Seule la boulangerie de la rue Alsace-Lorraine faisait figure d’exception. Mais la clientèle habituelle n’était pas au rendez-vous, comme le reconnaît son gérant Yohan Grand :

Un peu plus loin sur les quais, nous avons rencontré Alison. Faute de pouvoir travailler et de déposer les enfants à l’école, cette maman de trois enfants et son conjoint ont profité d’une balade en famille sur les bords du fleuve Charente :

Pour rappel, le Département de la Charente-Maritime et la préfecture de La Rochelle appellent à la plus grande prudence sur les routes. Il est vivement conseillé de limiter ses déplacements. Mais a priori, le message a bien été compris. Aucun accident grave ou mortel n’est à déplorer. Quelques collisions ont été constatés, notamment sur l’autoroute A10 à hauteur de Bois, Granjean, Consac et Port-d’Envaux. Mais la vigilance reste de mise en raison des pluies verglaçantes attendues la nuit prochaine.