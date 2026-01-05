Conséquence de la vigilance orange neige-verglas, les transports scolaires sont suspendus pour la journée de ce mardi en Charente-Maritime.

Dans l’Agglomération de La Rochelle, des perturbations sont également à prévoir en ce qui concerne les transports en commun, mais aussi la collecte des déchets.

Dans le Bassin de Marennes, la Régie des déchets de la Communauté de communes modifie la collecte des ordures ménagères. Dans le meilleur des cas, celle-ci sera décalée à partir de 10h. Sinon, elle sera reportée si la situation perdure. Il en sera de même pour la collecte des cartons des professionnels.