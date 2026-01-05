La Charente-Maritime a été placée en vigilance orange neige et verglas, comme plusieurs départements de l’Ouest de la France. L’alerte prend effet à partir de 22h ce lundi. Météo France annonce de fortes chutes de neige. Une perturbation neigeuse gagne la Charente-Maritime ce soir en apportant des chutes de neige significatives, et ce jusque sur le littoral et les îles, comprises entre 5 et 10 cm et pouvant localement atteindre 15 cm. Les températures chutent sensiblement avec des phénomènes de regel généralisés jusqu’en milieu de matinée ce mardi 6 janvier.

Prudence sur les routes ces prochaines heures. Outre la neige, des gelées sont annoncées la nuit prochaine. Ce matin déjà, des phénomènes glissants ont pu être observés, et des opérations de salage ont été menées sur une grande partie du réseau départemental, notamment dans les secteurs d’Échillais, Marennes, Jonzac et Saint-Jean-d’Angély.

CONSEILS DE COMPORTEMENT

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route :

• Limitez vos déplacements et privilégiez les transports en commun.

• Si nécessaire, équipez votre véhicule de chaînes ou de pneus hiver.

• Avant de vous déplacer, renseignez-vous sur l’état du réseau routier et respectez les restrictions de circulation et déviations.

• Si vous devez vous déplacer, facilitez le passage des engins de dégagement.

• Ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.