La Charente-Maritime a été placée en vigilance orange neige et verglas. L’alerte prend effet à partir de 22h ce lundi. Météo France annonce de fortes chutes de neige. Une perturbation neigeuse va gagner le département ce soir en apportant des chutes de neige importantes, et ce jusque sur le littoral et les îles, comprises entre 5 et 10 cm et pouvant localement atteindre 15 cm.

Outre la neige, des gelées sont annoncées la nuit prochaine et jusqu’en milieu de matinée demain. Ce matin déjà, des phénomènes glissants ont pu être observés, et des opérations de salage ont été menées sur une grande partie du réseau départemental, notamment dans les secteurs d’Échillais, Marennes, Jonzac et Saint-Jean-d’Angély. La préfecture appelle à limiter les déplacements, et à vous équiper de chaînes ou de pneus hiver si vous devez vous déplacer. Prudence et patience seront les maîtres-mots sur les routes ce mardi. Voici quelques conseils pour adopter une conduite en toute sécurité avec Jean-Christophe Ménard, moniteur et gérant de l’entreprise JC auto moto école à Saintes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/conduite-neige.mp3 Dernier conseil enfin, toujours si vous devez prendre le volant : augmenter ses distances de sécurité avec les autres véhicules, car, en cas de verglas, les distances de freinage sont multipliées par huit.