Du nouveau à partir de demain sur l’île d’Oléron. Le secteur Petite enfance de la Communauté de communes propose un nouveau lieu d’accueil pour les tout-petits à Dolus. Ce nouveau service gratuit, anonyme et sans inscription, accueillera les familles avec des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent.

Il s’agit d’un nouveau Lieu d’Accueil Parents-Enfants pour jouer, souffler et échanger. Gratuit et ouvert à toutes les familles avec des enfants en bas âge, le LAEP Oléron a plusieurs objectifs : permettre aux parents de partager un temps privilégié avec leur enfant, rompre l’isolement et créer du lien social en favorisant les rencontres entre parents, échanger avec des professionnels formés à l’écoute et bénéficier d’une information sur les services du territoire, et enfin prendre du recul et favoriser le lâcher-prise, dans un cadre bienveillant et sans jugement. Ce lieu est également précieux pour les tout-petits, car il leur offre un nouvel environnement de jeu libre où ils peuvent rencontrer d’autres enfants et adultes, se familiariser avec les règles de vie collective, développer leur socialisation et leur autonomie, tout en s’appuyant sur la présence sécurisante de leur parent. L’accueil est libre et sans inscription préalable. Animé par une équipe de 4 accueillants formés à l’écoute, le LAEP Oléron s’inscrit dans le projet de services aux familles développé par la Communauté de Communes et la Caf de la Charente-Maritime, en partenariat avec les structures de la petite enfance, les associations locales, les travailleurs sociaux, les écoles et les accueils de loisirs.

Le LAEP sera ouvert tous les mardis matin, de 9h à 11h30, en période scolaire au Ludocafé, 23 rue des Écoles à Dolus-d’Oléron. En revanche, il sera fermé pendant les vacances scolaires, mais un accueil téléphonique sera assuré au 05 46 47 45 10.