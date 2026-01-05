Les très bons chiffres du recensement de la population à Saint-Jean-d’Angély. Depuis le 1er janvier 2026, selon les derniers résultats de l’Insee, l’Institut national de la statistique, la population est passée de 7 102 habitants à 7 218, soit une hausse de 1,63%. Cette augmentation, qui se confirme avec le dernier recensement de janvier 2025, est une première depuis 58 ans, après des décennies de baisse continue, marquées par la désindustrialisation du territoire et l’exode rural. Une évolution « historique » que tient à saluer la maire de la ville Françoise Mesnard :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/mesnard-chiffres-population.mp3 De quoi conforter Françoise Mesnard dans son projet politique, avec la campagne électorale pour les Municipales de 2026 qui se poursuit. Le scrutin aura lieu les 15 et 22 mars prochains. La maire socialiste sortante présentera son programme le 4 février, à 18h30, à la salle Aliénor-d’Aquitaine.